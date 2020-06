Seit Langem klang wieder Musik durch das Entlebucherhaus. Am ­Sonntag, 7. Juni, spielten dort die Escholzmatterin Mirjam Lötscher an der Querflöte und Eva-Maria Neidhart am Klavier Werke für die Seele – in einem etwas anderen

Konzertformat. Die Aufführung wird noch fünf Mal wiederholt.