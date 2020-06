Am Freitagabend zeigte die Musikschüler im "Kreuz"-Saal in Romoos in vierfältigen Darbietungen das Gelernte, wie etwa Noah Bieri und Sarina Birrer (Bild). Urs Arnet, Leiter der Musikschule Unteres Entlebuch, hatte einen kurzweiligen Musikabend organisiert.