Am Freitag, 17. Juli, wird im Gasthaus Bad in Wolhusen Wiedereröffnung gefeiert. Neuer Besitzer ist Flavio Keller, neuer Pächter Daniel Jäger. Das befreundete Duo will die Bar mit Billardtisch, Dartscheiben und einer ­Bowlingbahn wieder zu einem beliebten Treffpunkt für die Region machen.