"Bad" öffnet mit neuer Crew und mit neuem Konzept

Am Freitag, 17. Juli, wird im Gasthaus Bad in Wolhusen Wiedereröffnung gefeiert. Neuer Besitzer ist Flavio Keller, neuer Pächter Daniel Jäger. Das befreundete Duo will die Bar mit Billardtisch, Dartscheiben und einer ­Bowlingbahn wieder zu einem beliebten Treffpunkt für die Region machen.