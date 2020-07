Philipp Wicki von der Ruchschwand in Sörenberg setzt auf Lammfleischproduktion; seine Herde weidet derzeit auf Ober Gummen (Bild). Pirmin Bieri vom Schafhof Büel in Hasle hält Milchschafe der Rasse Lacaune. Deren Milch wird in der Emscha in Entlebuch verarbeitet. – Mehr im EA vom 28. Juli.