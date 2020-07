1

"Ich bin ein Napf- und Entlebucherkind"

Am Montag startete Sandro Bucher seine neue Stelle als Produktmanager von Tourismus Luzern Land und als Projektmanager bei der UBE. Der EA hat mit dem 36-jährigen Tourismusfachmann, der in Wolhusen-Markt aufgewachsen ist, gesprochen und unter anderem erfahren, auf was er sich am meisten freut.