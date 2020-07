1

Neue Kita in Escholzmatt ist ein Bedürfnis

Am 1. September nimmt die Kinderkrippe "small Foot Region Entlebuch" den Betrieb im Otto-Studer-Haus in Escholzmatt auf. Die beiden Initiatinnen Petra Henz (links) und Franziska Seiler sind überzeugt, dass die Kita ein Bedürfnis in der Region ist. Anmeldungen sind bereits eingegangen.