Am Dienstag begab sich eine Schulklasse an die Kleine Emme in Malters. Dabei rutschte ein 13-jähriger Junge im Wasser aus und geriet in eine Wasserwalze. Ein 15-Jähriger konnte ihm zwar helfen, geriet aber selber in Bedrängnis. Ihm wurde von einem 16-Jährigen geholfen.