Der EA war zu Besuch bei Josef Vogel, der in Ebnet Entlebucher Sennenhunde züchtet. So kommt er seiner Faszination für die Vierbeiner nach, die er in die ganze Welt hinaus verkauft. Auch Käthi Zemp aus Romoos hat eine Leidenschaft für Hunde – sie züchtet Schweizer Niederlaufhunde und Rauhaardackel.