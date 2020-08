Begründet wird der Verzicht auf eine Ausweitung der Maskenpflicht damit, dass die Infektionszahlen in den letzten Wochen zwar auch in der Zentralschweiz gestiegen seien, die Lage sich aber so weit stabilisiert habe, dass zurzeit keine weitergehenden Massnahmen nötig seien. Zudem gebe es keine konkreten Hinweise dafür, dass sich Läden speziell als Ansteckungsorte herauskristallisiert hätten.