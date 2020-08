1

Feuerwehr in Escholzmatt im Einsatz

In Escholzmatt brannte es am Samstag, 8. August, kurz vor 19 Uhr in einem Gartenhaus an der Hauptstrasse. Das Feuer entzündete sich beim Hantieren mit einer Gasflasche. Im Einsatz stand die Feuerwehr Escholzmatt-Marbach. Verletzt wurde niemand.