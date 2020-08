Am Wochenende konnten sich gleich mehrere Reiterinnen und Reiter aus dem KRV Amt Entlebuch beim Concours auf dem Reitsportareal in Schüpfheim in den vorderen Rängen klassieren. Sibille Duss (Bild) setzte sich im Stechen durch und gewann die Prüfung über 130 Zentimeter.