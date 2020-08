Am Freitag feierten die Gewerbler in Wolhusen 100 Jahre Gewerbe- und Verkehrsverein. Anhand von Bildern blickte Willy Wey in die Vergangenheit, während Peter Schwehr zukünftige Entwürfe skizzierte. Neben der Kulinarik bot der Anlass viel Raum für Gespräche.