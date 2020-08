1

Beim Feuerwerk auf der Marbachegg wurden Personen verletzt

Auf der Gartenterrasse vom Berggasthaus Marchbachegg wurden am 1. August insgesamt 13 Personen leicht verletzt. Kurz nach 22.00 Uhr kippte eine Feuerwerksbatterie während dem Abbrennen um. Dabei wurde mindestens ein Feuerwerkskörper in Richtung der Gartenterrasse in die Zuschauer abgefeuert.