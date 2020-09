Nach fünf Schiesstagen endete am Samstag da Fahnenweihschiessen der Blindei-Schützen in Wolhusen. An diesem nahmen 824 Schützen teil. Armin Stalder holte sich den Festsieg bei den U21. Am Sonntag fand die Fahnenweihe mit Fahnenpaten Vreni Dahinden und Hans Steiner (Bild) statt.