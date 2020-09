Das Amt als Sozialvorsteherin der Gemeinde Hasle wurde am 31. August von Luzia Cresta-Koch an ihre Nachfolgerin Alexandra Wicki-Erni übergeben. Das offizielle Amtsübergabeprotokoll wurde in Anwesenheit von Gemeindepräsident Thomas Röösli und Gemeindeschreiber Marco Studer unterzeichnet.