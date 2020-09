Per 1. September hat die Amtsübergabe an die beiden neuen Gemeinderätinnen in Entlebuch stattgefunden. Astrid Brun-Bühlmann übergab symbolisch ein Licht an ihre Nachfolgerin Tanja Bieri-Baumeler. Vreny Müller-Brun reichte ihr Herzblut für die Schule an ihre Parteikollegin Petra Renggli Hodel weiter.