Der Wolhuser Unternehmer Willi Zihlmann kauft das Seminarhotel Bramboden

Weil es ein Ort mit «Weitsicht» ist und ideal in seine ­Vision des Kompetenzzentrums für ganzheitliche Gesundheit passt, hat Willi Zihlmann aus Wolhusen das Seminarhotel Bramboden erworben. In den nächsten Jahren will er stetig investieren. – Mehr im EA vom 4. September.