Am letzten Tag im August traf sich der Gemeinderat Escholzmatt-Marbach in alter und neuer Zusammensetzung zur formellen Amtsübergabe. In einem offiziellen Akt übernahm Beat Duss das Ressort Präsidiales von Fritz Lötscher und Jeanette Riedweg-Lötscher das Ressort Umwelt von Franz Duss.