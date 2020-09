Am Samstag kassierte Zweitligist Entlebuch auf heimischem Rasen eine 1:6-Niederlage gegen die zweite Mannschaft aus Cham. In der dritten Liga reiste Wolhusen mit einer 1:2-Niederlage im Gepäck aus Dagmersellen zurück. Schüpfheim und Escholzmatt-Marbach in der vierten Liga hatten spielfrei.