Die Krankenkassenprämien für das Jahr 2021 steigen in vier der sechs Zentralschweizer Kantone an. In Luzern, Nidwalden, Uri und Zug liegt die Teuerung gar über dem Schweizer Mittel von 0,5 Prozent, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Dienstag mitteilte.