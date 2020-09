Am Montagmorgen, 21. September, prallte ein Fahrzeug am Schwanderholzstutz in Werthenstein gegen eine Leitplanke. Der Fahrzeuglenker fuhr anschliessend weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht den unbekannten Fahrzeuglenker oder Zeugen des Unfalles.