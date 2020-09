Am Montag, 31. August, wurden an der Gemeindeversammlung der Gemeinde Flühli Abrechnungen zu gleich drei Sonderkrediten genehmigt. Im Anschluss an die traktandierten Geschäfte wurden die abtretenden Gemeinderäte sowie die abtretenden Mitglieder der Rechnungskommission verabschiedet.