Am Samstag fand in Oberägeri die Verleihung des Goldenen Violinschlüssels an René Wicky - coronabedingt im kleinen Kreis - statt. Dem letztjährigen Preisträger Ruedi Renggli fiel die Ehre zu, dem neuen Preisträger die goldene Nadel ans Revers zu heften.