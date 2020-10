1

EM-Bronzemedaille für Esmée Böbner

Die hasler Beachvolleyballerin Esmée Böbner sicherte sich zusammen mit ihrer Partnerin Mara Betschart, Steinhausen (ZG), an der U22-Europameisterschaft in Izmir, Türkei, die Bronzemedaille. In einem spannenden Spiel über drei Sätze setzten sie sich gegen die Ukraine durch.