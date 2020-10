Am Freitag, 9. Oktober, verursachte ein alkoholisierter Autofahrer an der Bahnhofstrasse in Escholzmatt einen Selbstunfall. Verletzt wurde niemand. Die Atemalkoholprobe ergab einen Wert von 0,75 mg/l. Beim Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 30’000 Franken.