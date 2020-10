Die PP Generalbau GmbH hat das Amtsgebäude in Schüpfheim auf den 1. Januar 2021 an Dr. Markus van Son und Dr. med. Sophie-Alexia Niderprim von der Augenärzte Emmental AG verkauft. In einem Teil des Gebäudes wird eine Augenarztpraxis enstehen, weitere Räumlichkeiten sollen vermietet werden.