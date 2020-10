Am Sonntag haben die SCL Tigers den Cup 1/8-Final beim HC Genf-Servette mit 2:4 verloren. Schon früh gerieten die Tigers in Rückstand, erholten sich aber gut und gingen sogar in Führung. Die Genfer glichen aus und nach dem 3:2 konnten die Langnauer nicht mehr reagieren und schieden somit aus.