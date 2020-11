1

Luzern schafft in Nottwil wieder ein zusätzliches Corona-Spital

Wie schon in der ersten Coronawelle, schafft der Kanton Luzern auch jetzt in Nottwil LU ein zusätzliches Corona-Spital. Dieses öffne am 23. November mit vorerst 25 Betten, teilte die Staatskanzlei am Mittwoch, 11. November, mit.