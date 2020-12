Die drei Testzentren in Luzern, Nottwil und Entlebuch sind am 24. und 26. Dezember jeweils ab 13 Uhr geöffnet, wie der Kanton am Donnerstag auf seiner Webseite schreibt. Aus logistischen Gründen würden an den beiden Tagen keine Schnelltests durchgeführt.

Eine Anmeldung ist online möglich für Personen ab 16 Jahren. Nicht getestet wird, wer einen Test für eine Reise oder den Arbeitgeber benötigt oder aus anderen Gründen als Symptomen oder einen Hinweis der Covid-App einen Test wünscht.