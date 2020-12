"Mein Beruf ist praktisch tot", sagt Profimusiker Armin Bachmann gegenüber dem EA, denn seine Meisterkurse und Soloauftritte im In- und Ausland wurden Corona-bedingt abgesagt. Aus diesem Grund produzierte der Musiker die CD "All Yours", die er als "Liebeserklärung an die Musik" bezeichnet.