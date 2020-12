Am Montag nahmen 39 Stimmberechtigte in der Turnhalle in Sörenberg das Budget 2021 der Gemeinde Flühli einstimmig an. Das Budget weist ein Minus von rund 900'000 Franken aus, bei einer Erhöhung des Steuerfusses von 2,10 auf 2,20 Einheiten. Der Finanzplan 2022-2024 sieht grosse Investitionen vor.