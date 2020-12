«Aktuell befindet sich der Kanton Luzern in der Phase orange», heisst es in der Medienmitteilung des Gesundheits- und Sozialdepartements. Die Reproduktionszahl sei zwar knapp unter 1 (0,92) gesunken, liege aber noch immer deutlich über dem Schweizer Durchschnitt (0,86). Täglich stecken sich noch immer rund 150 bis 250 Personen mit dem Coronavirus an. So liege die Inzidenz im Kanton Luzern aktuell bei 321,7, ebenfalls deutlich über dem Schweizer Durchschnitt von 274,5. Zudem liege die Positivitätsrate im Kanton Luzern mit 21,5 Prozent auch massiv über dem Schweizer Durchschnitt von 13,7 Prozent. Die Luzerner Spitäler seien trotz der Verteilung der Intensivpflege-Patientinnen und Patienten auf andere Kliniken innerhalb und ausserhalb der Zentralschweiz noch immer sehr stark ausgelastet, und es seien nach wie vor kaum mehr Kapazitäten vorhanden. «Das Personal ist stark belastet und zunehmend erschöpft. Darum hat das Gesundheits- und Sozialdepartement beschlossen, für den Skigebietsbetrieb im Kanton Luzern vorerst bis am 8. Januar 2021 keine Bewilligung zu erteilen. Somit bleiben Ski- und Sessellifte, einschliesslich der zugehörigen Skipisten, vom Bergbahnbetreiber angelegte Schlittelwege, Installationen wie beispielsweise Snowparks und andere Schneesportanlagen für die Bevölkerung geschlossen», heisst es in der Mitteilung. Bahnen, die eine Erschliessungsfunktion im Sinne des öffentlichen Verkehrs erfüllen, bleiben offen. Spazierwege und Langlaufloipen sollen der Bevölkerung weiterhin zur Verfügung stehen.



Ob die Skigebiete am 8. Januar 2021 ihren Betrieb wiederaufnehmen können, wird bis Mittwoch, 6. Januar 2021, entschieden, und zwar gestützt auf die epidemiologische Lage und die Situation in den Luzerner Spitälern.



Massnahmen zeigen Wirkung, aber Lage ist noch immer angespannt

Regierungsrat Guido Graf, Gesundheits- und Sozialdirektor: «Die Massnahmen, die von Bund und Kanton im Dezember verhängt wurden, zeigen mittlerweile zwar eine gewisse Wirkung, aber die epidemiologische Lage und die Situation in den Spitälern ist noch immer zu angespannt, um jetzt den Betrieb der Skigebiete zu bewilligen. Wir können es aktuell nicht verantworten, dass Wintersportunfälle die Spitäler und das Personal noch stärker belasten oder aufgrund der bereits sehr hohen Auslastung in den Spitälern nicht behandelt werden können.»