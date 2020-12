Trotz der Corona-Pandemie nahmen am Mittwoch 55 Personen an der Gemeindeversammlung in der Schachner Rümlighalle teil. Sie genehmigten unter anderem das Budget 2021, das bei Ausgaben von knapp 15 Mio. Franken ein Minus von 640 000 Franken vorsieht. Der Steuerfuss bleibt bei 2,15 Einheiten.