Weiter heisst es in der Medienmitteilung vom 31. Dezember: "Mit der Schliessung der Skigebiete reduziert man den Bewegungskreis der Wintersport-interessierten nicht. Rund 70 Prozent der Autonummern beim Verkehr heute Morgen in Richtung Engelberg waren Luzerner Nummern. Das heisst, das Skifahren wird ganz einfach nur verlagert."

Im Schreiben erklären die Bergbahnen Sörenberg ausserdem, sie seien bereit, ihren Teil zu leisten. So schlagen sie unter anderem eine Kapazitätsbeschränkung oder auch eine Schliessung der Freestyle-Line vor.

Der Antrag aus dem Entlebuch scheint jedoch nicht die gewünschte Wirkung zu erzielen. In den Abendnachrichten des Zentralschweizer Fernsehsenders Tele1 erklärt Regierungspräsident Reto Wyss am Neujahrsabend, die Corona-Situation im Kanton Luzern sei schlechter, als in den umliegenden Kantonen.