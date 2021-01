Im Frühling 2020 kaufte die Immopema AG Wiggen das "Brüggerhuus" an der Gigenstrasse in Escholzmatt. Das Haus ist in einem desolaten Zustand und kann nicht erhalten werden. Die Eigentümer haben deshalb ein Abbruchgesuch und ein Baugesuch eingereicht. Beides wurde von der Denkmalpflege sistiert.