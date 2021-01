1

Ausbau der Lammschluchtstrasse: In sechs Wochen wird abgestimmt

Die Verwirklichung des Lammschlucht-Ausbaus rückt in greifbare Nähe. Am 7. März steht die kantonale Volksabstimmung über einen 26-Millionen-Kredit für die erste von insgesamt drei Ausbau-Etappen an. – Mehr im EA vom 22. Januar.