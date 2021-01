Die SCL Tigers haben am Dienstagabend ein deutliche Reaktion gegen Davos gezeigt, nachdem sie am Freitag mit einer Kanterniederlage heimgekehrt waren. Nach einer 3:2-Führung der Tigers im letzten Drittel und dem späten Ausgleich durch Davos verloren sie unglücklich in der Verlängerung mit 3:4.