Anfang Februar soll im Kanton Luzern ein weiteres Impfzentrum in Betrieb gehen: In der Festhalle in Willisau. Es hat, wie jenes in Luzern, 16 Impfkabinen und eine Kapazität von täglich bis zu 1000 Impfungen. In Luzern wird ab kommendem Dienstag geimpft. Man kann sich bereits online anmelden.