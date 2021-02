1

"Drive-In"-Testzentren in Entlebuch und Nottwil werden sistiert

Da die Nachfrage nach Covid-19-Tests in den kantonalen «Drive-In»-Testzentren stark rückläufig ist, hat das Gesundheits- und Sozialdepartement beschlossen, den Betrieb der Testzentren in Nottwil und Entlebuch per 1. Februar zu sistieren.