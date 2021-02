Am Dienstag lief Ramona Schöpfer im finnischen Vuokatti ihr erstes Rennen an einer Junioren-Weltmeisterschaft. Im Prolog des Klassisch-Sprints lief sie mit rund Sekunden Rückstand auf Platz 64, was zwar nicht für die Finalläufe reichtr, aber dennoch eals solide Leistung eingestuft werden kann.