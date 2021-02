Die SCL Tigers haben am Dienstagabend in Davos knapp mit 1:3 verloren. Erst im Schlussdrittel waren die Tigers nahe am Punktgewinn, scheiterten aber wie so oft im Abschluss. Das dritte Tor für Davos fiel ins verwaiste Langnauer Gehäuse. Das einzige Tor für Langnau schoss Ben Maxwell.