Etwas über dreissig Jahre führe Toni Portmann (Bild), bekannt als "Pölsterli" das Regionale Bauamt in Schüpfheim. Dabei bearbeitete er über 8000 Baugesuche und erlebte den Einzug der EDV bis hin zur elektronischen Abwicklung von Baugesuchen. Am Freitag, 26. Februar, geht er in den Ruhestand.