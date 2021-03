Markus Schmid und Erwin Portmann aus Malters, die das Haus der russischen Famile Arefiev an der Alpweidtrasse 12 in Sörenberg im Herbst ersteigert haben, bauen dieses komplett um. Neben der Erneuerung der Haustechnik steht die Dämmung und Verkelidung der Fassade an. Im Haus entehen acht Wohnungen.