Brand beim Brückenhaus in Entlebuch

In Entlebuch kam es am Montag, 8. März, zu einem Gebäudebrand im Dorf 55 (Brückenhaus). In der Folge war die Hauptstrasse H10 in beiden Richtungen bis zirka 14.30 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.