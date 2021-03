1

Premiere für Böbner an Beachvolleyball-Welt-Cup in Doha

Die Haslerin Esmée Böbner und Teampartnerin Zoé Vergé-Dépré schafften zum ersten Mal an einem 4-Sterne-Turnier im Beachvolleyball-Weltcup den Einzug in die Hauptrunde. Am Schluss reichte es für Platz 17.