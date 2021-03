1

SCL Tigers verlieren gegen den HC Lausanne mit 1:2

Einmal mehr haben die SCL Tigers am Donnerstag ein Spiel, in dem sie lange am Punktewinn schnupperten, mit 1:2 verloren. Gegen den HC Lausanne wäre mehr drin gelegen, es fehlten einmal mehr Klasse und Selbstvertrauen im Abschluss.