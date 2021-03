Wie die Staatskanzlei bekannt gab, werden in den Luzerner Oberstufenschulhäusern nach den Osterferien wöchentliche präventive PCR-Speicheltests durchgeführt. Diese Reihentests werden nächste Woche an der Kantonsschule Beromünster und an der Sekundarschule Meggen erprobt.