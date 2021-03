Mit der 0:2-Niederlage am Mittwochabend gegen Lausanne haben die Langnauer die letzte, wenn auch nur noch sehr kleine Chance auf eine Teilnahme an der Pre-Playoffs vergeben. Bei sechs noch ausstehenden Partien beträgt ihr Rückstand auf den 10. Platz 19 Punkte. Es war die sechste Niederlage in Serie.