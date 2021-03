Das letzte Tatzen-Derby gegen den SC Bern am Samstagabend ging an die Stadtberner mit 5:4. Bis kurz vor Ende des zweiten Drittels lagen die Tigers noch mit 3:2 in Führung. Noch vor der zweiten Pause glichen die Berner aus und drehten das Spiel mit einem Doppelschlag im letzten Drittel zum 5:4-Sieg.